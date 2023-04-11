Мэрия Тольятти потратит свыше 5 млн рублей на вывоз мусора из Федоровки и Копылово

Работы уже стартовали. Фото: Николай Ренц

В ближайшее время власти Тольятти приступят к ликвидации стихийных мест скопления отходов. Работы будут выполнены на двух участках микрорайона Федоровка и на полуострове Копылово. Информацию сообщил глава города Николай Ренц.

– Этот вопрос у нас встает ежегодно с наступлением дачного сезона. Многие жители до сих пор не заключили договоры на вывоз ТКО с региональным оператором. В результате мусор с тех же самых дач копится прямо на обочине дороги, – пояснил мэр Тольятти.

Мэрия решила включить все три точки в постоянный график вывоза ТКО с общественных территорий города. На эти цели будет потрачено более 5 млн. рублей. Отмечается, что работы уже начались на улице Кооперативной.

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