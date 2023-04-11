Меняется расписание движения электричек на участке Самара – Похвистнево 13 апреля

Это связано с ремонтными работами на станции Кротовка. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области 13 апреля 2023 года изменится расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево из-за ремонтных работ на станции Кротовка. Об этом сообщили в Самарской пассажирской пригородной компании.

Так, поезд № 7520 Самара (15:28) – Похвистнево (18:07) на участке Кинель – Похвистнево проследует по измененному расписанию Самара(15:28) – Кинель(прибытие 16:22, отправление 16:44) – Похвистнево (18:28).

Поезд № 7528 Самара (19:30) – Похвистнево (22:09) на участке Кинель – Похвистнево пойдет как: Самара (19:30) – Кинель (прибытие 20:24, отправление 20:55) – Похвистнево (22:39). А поезд № 7519 Похвистнево (18:51) – Самара (21:37) на участке Толкай - Самара как Похвистнево (18:51) – Толкай (прибытие 19:34, отправление 19:40) – Самара (21:47).

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