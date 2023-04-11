Почти 70 природных пожаров произошли в Самарской области за сутки

С приходом теплой и сухой погоды у пожарных заметно прибавилось работы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные Самарской области продолжают бороться с природными возгораниями. Только за прошедшие сутки в регионе произошло 69 подобных пожаров. Их общая площадь составила около 4 га.

- Наибольшее количество пожаров за сутки произошло в Кинель-Черкасском районе – 12. Наибольшие по площади зафиксировали в Волжском районе – площадь трех возгораний превысила там 2 га, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время пожарные тушат девять природных возгораний. С начала 2023 года в регионе произошло уже 533 подобных происшествия. Общая площадь территорий, охваченных огнем, превысила 27 га.

Напомним, в Самарской области с 12 по 16 апреля 2023 года объявили желтый уровень опасности. Все из-за высокой пожароопасности лесов – 4-й класс. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор, сухую траву или старую листву. С начала года в регионе уже произошли 12 низовых лесных пожаров. Пострадала территория площадью более 15 га.

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