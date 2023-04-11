Жители Самарской области подали более 42 тысяч заявлений на госуслугах за три месяца

Также в число наиболее популярных услуг вошли: предоставление субсидий на оплату ЖКУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первый квартал 2023 года жители Самарской области подали более 42 610 заявлений через госуслуги. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Самым популярным сервисом оказалась запись ребенка в детский сад. За этой услугой в январе-марте обратились 7686 раз. Также в число наиболее популярных услуг вошли: предоставление субсидий на оплату ЖКУ (6768), проведение техосмотра снегоуборочных машин и других видов техники (5562), пособия на ребенка из малообеспеченной семьи (5342) и оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (4731).

А от органов исполнительной власти и местного самоуправления региона было подано 7674 заявления на оказание электронных услуг. По словам властей, Самарская область стабильно входит в топ-5 регионов страны по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате.

При этом, региональный портал госуслуг региона занимает 10 место из 85 субъектов России по результатам ежегодного мониторинга. Всего на РПГУ размещено 288 электронных услуг. Жителям Самарской области будут доступны в электронной форме до 95% всех госуслуг, включая региональные.

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