Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сухой погоды в апреле 2023 года

Жителям советуют временно отказаться от посещения леса
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области установилась сухая жаркая погода. Из-за этого возрос риск возникновения лесных пожаров. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.
– В период с 12 по 16 апреля 2023 года местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс. Объявлен желтый уровень опасности, – поясняют специалисты.
Жителям губернии советуют соблюдать запрет на посещение лесов. Помимо этого, нельзя поджигать сухую траву, разводить костры около лесов. Посещать лесные массивы на автомобилях и мотоциклах также запрещено – искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
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