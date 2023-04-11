Стал известен портрет среднего российского предпринимателя

Средний предприниматель чаще пользуется каршерингом, чем такси. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Составлен усредненный портрет российского предпринимателя малого и среднего бизнеса. В его основу легли обезличенные данные об абонентах и оказанных услугах связи билайн бизнес. Анализ был проведен на базе маркетинговой платформы билайн.ПРОдвижение. Портрет подготовлен на основе агрегированной выборки клиентов билайн бизнес, предоставивших согласие на обработку данных. Выборка включила 70 тысяч предпринимателей.

69,36% предпринимателей малого и среднего бизнеса – мужчины, половина из них – в возрасте от 35 до 44 лет. Средний доход наибольшего количества российских предпринимателей (29,23%) составляет 75-100 тысяч рублей в месяц. При этом тех, кто зарабатывает 100-150 тысяч рублей (23,84%), больше чем тех, у кого доход 50-75 тысяч рублей (22,62%).

61,96% предпринимателей интересуются картами с кэшбеком, 61,28% - инвестициями и 32,78% депозитами. Кредитные продукты интересуют мало: потребительские кредиты - всего 14,25% предпринимателей, ипотека и кредитные карты – 5,94% и 4,92% соответственно.

Среди них популярен каршеринг (39,39%) – больше, чем такси (27,83%). 35,25% пользователей интересует спорт, при этом 16,29% попавших в отчет абонентов предположительно являются спортивными фанатами.

Чаще всего они совершают поездки в Московскую область, Краснодарский край, Ленинградскую, Тульскую и Калужскую область, Татарстан, Ростовскую, Самарскую, Новосибирскую и Владимирскую области. За рубеж чаще всего выезжают в Турцию (28.1%), Грузию (10,9%) и Белоруссию (10,77%). Среди других популярных направлений: Казахстан, Армения, ОАЭ, Финляндия, Польша, Литва, Германия.