Вышел с кладбища и побежал: жители Самарской области заметили на улице голого мужчину

Своим видом публику эпатировал житель Кинель-Черкасс / Фото: vk.com/chp63

Жители Самарской области стали свидетелями необычной картины. В один из вечеров они заметили на улице голого бегуна. Самое интересное, что стартовал мужчина с территории кладбища. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

Насколько известно, все случилось в Кинель-Черкассах. По словам местных жителей, мужчина в костюме Адама вышел с территории кладбища и на большой скорости побежал в одном ему известном направлении. Через некоторое время его видели лежащим на пешеходной дорожке. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, но удалось ли тем догнать голопопа, остается загадкой.

Интернет-пользователи, как это обычно бывает, выдвинули несколько версий такому поведению. Среди них: закрытие кредита, спор, нахождение под действием запрещенных веществ. Также мужчину окрестили русским Терминатором и Воскресшим, ведь не зря он начал свой забег с кладбища.

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