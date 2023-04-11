Звезды и ракеты появятся на телебашне в Самаре 12 апреля 2023 года

Тематическую подсветку включат на телебашне с наступлением сумерек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 апреля 2023 года, в Самаре преобразится телебашня на улице Советской Армии, 205. В честь Дня космонавтики ее украсят звездами и ракетами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Самарский ОРТПЦ включит новую архитектурно-художественную подсветку на телебашне. 12 апреля она озарится светом звезд. Также на ней появятся космические аппараты и гагаринское «Поехали!», - отметили в областном кабмине.

Главная телебашня региона засияет с момента наступления сумерек. Тематическая подсветка на ней будет работать до 23:00.

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