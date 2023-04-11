Самарские кадровики оценили преимущества электронной трудовой книжки

Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три года назад многие россияне перешли на электронные трудовые книжки – они были введены 1 января 2020 года. За это время кадровые службы успели полностью адаптироваться к новым правилам. Самарские кадровики рассказали, как они относятся к электронной трудовой.

– 3 из 10 кадровиков отмечают, что введение электронных трудовых книжек упростило ведение КДП, столько же утверждают, что новый digital-формат никак не сказался на их работе. При этом 20% кадровиков, напротив, считают, что работа стала сложнее, – озвучили результаты опроса в пресс-службе сервиса SuperJob.

Отмечается, что 35% опрошенных не чувствуют никакой разницы. А 33% оценили преимущества нового способа ведения трудовых книжек.

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