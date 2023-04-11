Самозанятым начали выдавать кредиты наличными

Условия договора для самозанятых такие же, как для работающих по найму. Фото: https://ru.freepik.com/author/drobotdean.

Самозанятых становится все больше – их уже более 7 млн в России, и это значительная категория клиентов для банков. Многие банки расширяют спектр продуктов для самозанятых. Например, ВТБ предлагает им стандартные программы по кредитам наличными, условия в которых такие же, как для работающих по найму. Стаж работы при одобрении заявки не учитывается. Для оформления потребительского кредита кроме паспорта необходимо дать согласие на получение банком информации о его доходах из ФНС. При желании клиент может указать источники дополнительного дохода.

- Банк смог предложить самозанятым выгодные условия по кредитам наличными благодаря налаженной системе обмена данными с ФНС и совершенствованию собственной IT–структуры. В скором времени можно будет подать заявку онлайн на сайте банка и оформить кредит в мобильном приложении. Ожидаем, что до конца года объем выдач потребительских кредитов самозанятым достигнет почти 7 млрд рублей, – отметил заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.