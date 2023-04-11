Самарцам предлагают рассказать о худшем школьном туалете и выиграть ремонт

Каждый желающий может принять участие в программе «Терпеть нельзя учиться!» / Фото: Domestos

Жителям Самарской области предлагают принять участие в необычном проекте от компании Domestos. Фирма объявила о старте программы «Терпеть нельзя учиться!». Каждый желающий может рассказать об «убитых» школьных туалетах и выиграть ремонт или годовой запас бытовой химии.

В прошлом году благодаря помощи компании удалось привести в порядок пять школьных туалетов. Более 50 учебных заведений страны обеспечили годовым запасом средств для поддержания чистоты и гигиены уборных. За все время проведения акции помощь получили уже более 2000 школ от Калининграда до Хабаровска.

В 2023 году фирма планирует провести еще пять ремонтов школьных туалетов. Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку на сайте проекта. Нужно разместить фото и небольшое описание. Победителя выберут с помощью голосования.

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