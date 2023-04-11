Самарская область представила свои практики работы с предпринимателями на форуме «Мой бизнес»

Губерния была представлена в номинации «Лучшие внутренние коммуникации». Фото: министерство экономразвития Самарской области

6-7 апреля 2023 года в Подмосковье прошел Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Участники обсудили итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», региональные практики в сфере поддержки МСП и итоги работы центров «Мой бизнес». Свой опыт работы представила и Самарская область. В рамках секции, посвященной перезагрузке программы «Мама — предприниматель», представители губернии рассказали, как она была реализована в регионе.

– Мы предложили включить в новую программу те наработки, которые есть в регионе. В частности, реализовать федеральный финал конкурса, в котором примут участие победительницы из всех регионов, – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Предложения нашли поддержку: по условиям обновленной программы с мая по сентябрь во всех регионах пройдут региональные этапы программы «Мама — предприниматель». Самарская область не станет исключением. Финал намечен на конец года.

Напомним, сегодня в Самарской области работает 11 центров «Мой бизнес». За их развитие и постоянное обновление инструментов поддержки отвечает минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

– Вся наша команда во главе с губернатором работает над созданием лучших условий для ведения бизнеса в регионе. В этом нам помогают и сами предприниматели. Мы рассматриваем их предложения, совместно внедряем те или иные решения, выносим их на рассмотрение федеральных коллег. Это постоянная партнерская работа власти и бизнеса дает хорошие результаты, – поделился Дмитрий Богданов.

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