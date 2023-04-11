Марафон генерации бизнес-идей состоится в Самаре 22 апреля 2023 года

Воркшоп пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес" / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В следующую субботу, 22 апреля 2023 года, в Самаре состоится воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса «Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION». Его проведет команда StartupSamara в партнерстве с центром «Мой Бизнес».

Программа мероприятия включает несколько мастер-классов. На них эксперты расскажут, с чего стоит начать собственное дело, как построить работающую бизнес-модель, где искать целевую аудиторию и как заинтересовать потенциальных инвесторов. Участники марафона должны будут в течение шести часов придумать свой стартап и презентовать его инвесторам.

Мероприятие будет интересно людям с идеями стартапа или бизнеса; основателям проектов, которым нужна обратная связь; студентам старших курсов; предпринимателям; а также всем тем, кому интересно, как работают стартапы, и познакомиться с их авторами.

Воркшоп пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес», который находится на улице Молодогвардейской, 211. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Напомним, в Самарской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» создают все необходимые условия для начинающих предпринимателей. За эту работу отвечает региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично его руководитель Дмитрий Богданов.

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