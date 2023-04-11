Объем выдачи ипотеки вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом

Сегодня ипотеку берут почти в два раза больше, чем год назад. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Количество выданной ипотеки этой весной растет по сравнению с прошлым годом. Своей статистикой поделился Сбер. За первые десять дней апреля банк выдал 25,2 тысяч жилищных кредитов на 83 млрд рублей. По количеству выдач это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 110% больше. При этом объем выданной ипотеки за десять апрельских дней 2023 года оказался почти таким же, как за десять дней марта этого года.

По данным аналитиков Домклик, по-прежнему востребована льготная ипотека. По программам с госучастием за 10 дней выдано 8,5 тысяч жилищных кредитов (+51% к аналогичному периоду прошлого года). Самой популярной оказалась «Семейная ипотека»: россияне взяли ее на 17,7 млрд рублей (+29%). Серьезный прирост также показала «Ипотека с господдержкой»: 15,9 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за первые 10 дней апреля в 2022 году.