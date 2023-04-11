В Самаре ритуальный агент получил срок за покупку данных о покойных

Суд приговорил самарца к лишению свободы и штрафу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор 33-летнему сотруднику ритуального агентства. Мужчину признали виновным в даче взятки. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что в период с апреля по ноябрь 2021 года ритуальный агент передал патологоанатому горбольницы №4 832 тысячи рублей. За деньги он получал сведения о пациентах, умерших в медучреждении. При помощи контактных данных родственников агент заключил 111 договоров на оказание ритуальных услуг.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. Помимо этого, он должен будет оплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки в размере 2 млн. 498 тыс. рублей.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении врача находится на рассмотрении.

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