В Самарской области начальница почты украла у пенсионера 170 тысяч рублей, подделав его подпись

Женщину уже уволили с работы, она возместила ущерб Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель села Климовка Шигонского района едва не остался без пенсии из-за недобросовестной начальницы почты. Женщина присвоила крупную сумму денег, которую должна была передать пенсионеру. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выяснилось, что Пенсионный фонд сделал перерасчет пенсии 61-летнему экс-военнослужащему. В результате ему начислили 170 тыс. рублей. Деньги были переведены в АО «Почта России», а после вверены начальнику передвижного отделения почтовой связи Сызранского почтамта. Однако до пенсионера они так и не дошли: начальница почты подделала подпись мужчины в ведомости и забрала всю сумму себе.

В отношении женщины возбудили уголовные дела о растрате и служебном подлоге. Она также была уволена с работы. Сейчас все материалы переданы в суд. Отмечается, что обвиняемая возместила причиненный пенсионеру ущерб.

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