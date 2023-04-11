Использование интернет-банкинга растет

Число пользователей интернет-банка растет. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Число активных пользователей интернет-версии банков увеличивается. Своей статистикой поделился банк ВТБ. Аудитория сервиса банка онлайн, доступного в браузере, с начала 2023 года выросла на 8% и в марте превысила 3 млн человек. Общее число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка насчитывает 12,5 млн.

Пользователи заходят в интернет-банк порядка 60 млн раз в месяц, в марте их доля в общем числе клиентов онлайн-банка составила 24%. Сегодня через него оформляют уже 44% наиболее востребованных розничных продуктов банка. Активнее всего канал используется для размещения сбережений: с начала года онлайн было открыто более 80% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превышает 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

- За последние пять лет использование цифровых банковских сервисов в интернет-банкинге выросло до 43% – такие операции совершают уже в 2,5 раза больше россиян. За последний год из-за удаления мобильных приложений из магазинов приложений многие пользователи с устройствами на iOS вынуждены были перейти в версии банка для браузера. Поэтому в прошлом году мы масштабно доработали веб-версию, – комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса. Никита Чугунов,