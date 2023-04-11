В Самарской области поймали нарушителя противопожарного режима в апреле 2023 года

Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника и из-за ветра мог привести к распространению пожара Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области 11 апреля 2023 года поймали первого нарушителя противопожарного режима. Нарушения были замечены во время патрулирования – со стороны сельскохозяйственного поля за 21 кварталом Нефтегорского лесничества Алексеевского участкового лесничества поднимался дым. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– На месте мы увидели на поле, которое ранее было засеяно подсолнечником и убрано. Там находился колесный трактор со сцепкой борон, забитых горящими стеблями подсолнечника. Стебли часто забивают бороны в процессе боронования, и нерадивые трактористы-механизаторы их поджигают, экономя таким образом время на очистку, – пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Борскому и Нефтегорскому районам Сергей Ситников.

Огонь с борон падал на пожнивные остатки подсолнечника. Его раздувал ветер, что могло привести к возникновению пожара. Прибывшие на место специалисты остановили работу трактора.

– Вызвали подразделение пожарной охраны, личный состав которой затушил горящие стебли и тлеющие очаги на поле. Дознаватель сейчас проводит проверку по данному факту. В отношении нарушителя будет принято процессуальное решение и назначена административная ответственность, – подчеркнул Сергей Ситников.

Напомним, противопожарный режим действует в Самарской области с 1 апреля 2023 года.

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