В Самарской области сельчанин отправится в колонию за употребление и продажу наркотиков

Ближайшие годы житель губернии проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе суд вынес приговор в отношении жителя поселка Суходол. Мужчину признали виновным в незаконном хранении и и сбыте наркотиков. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Суд выяснил, что в июле 2022 года житель Суходола забрали из тайника 1,74 грамма наркотика. Часть веществ он употребил, а оставшиеся отнес в квартиру и распределил по сверкам. В том же месяце он продал знакомому два свертка общей массой не менее 0,55 грамм.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ « Незаконные приобретение, хранение наркотических средств» и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в значительном размере». Суд приговорил его к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима.

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