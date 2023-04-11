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НовостиОбщество11 апреля 2023 16:43

Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 11 апреля 2023 года

За прошедшие сутки болезнь подхватили почти 300 человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Основное число заболевших – жители Самары

Основное число заболевших – жители Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки еще 290 жителей Самарской области заболели коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 апреля 2023 года, рассказали в региональном оперштабе. Рассказываем, где обнаружили новые случаи заболевания.

Основное число заболевших – жители Самары. Болезнь подхватили 99 горожан. Еще 61 случай зафиксировали в Тольятти, 17 в Сызрани, 16 в Похвистнево, 13 в Отрадном. В Безенчукском и Богатовском районах заболели по 10 человек.

8 случаев заражения было обнаружено в Борском районе, 7 – в Кошкинском. По 6 случаев зафиксировали в Нефтегорском районе и Жигулевске, 4 – в Кинель-Черкасском районе.

По трое человек заразились в Камышлинском и Большеглушицком районах, по двое – в Большечерниговском, Алексеевском и Елховском.

В Ставропольском, Хворостянском, Сергиевском, Сызранском, Шигонском районах и Октябрьске выявили по одному случаю заболевания.

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