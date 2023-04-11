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НовостиОбщество11 апреля 2023 17:07

В Самаре контактные опоры «ТТУ» очистят от листовок и обработают антивандальным средством

Работы будут выполнены в рамках месячника по благоустройству
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сегодня специалисты работали на улице Мичурина

Сегодня специалисты работали на улице Мичурина

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается весенняя уборка территории. К работам приступили и специалисты МП «ТТУ». В частности, они приводят в порядок контактные опоры – избавляют их от листовок рекламного характера. Информацию сообщили в мэрии.

– Сначала рабочие с помощью воды, скребков и тряпок зачищают контактные опоры, а затем покрывают их специальным антивандальным составом. Бывает, что вскоре листовки появляются вновь. Однако наклеить их поверх антивандального покрытия уже сложнее, и даже если это получилось, очистка будет производиться быстрее и проще, – пояснил мастер энергохозяйства МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Олег Токарюк.

В первую очередь работы ведутся на гостевых и туристических маршрутах, вдоль центральных улиц и в местах, где много пешеходов. 11 апреля 2023 года специалисты работали на улице Мичурина.

В общей сложности им предстоит привести в порядок 2 тысячи опор.

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