В Самарской области 265 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

За истекший период против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 3060 жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 265 пострадавших от укусов клещами, в их числе 104 ребенка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

С 3 по 9 апреля случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не оказалось.

Чтобы обезопасить население, проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, участках леса, прилегающих к населенным пунктам, лагерях, на кладбищах и туристических базах. Всего на 2023 год противоклещевые обработки организуют на общей площади 4391,99 га. За истекший период против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано 3060 жителей Самарской области.

По состоянию на 10 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 202 экземпляра клещей, снятых с людей, в 7 из них обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита (3,5%). А на инфицированность боррелиями методом ПЦР исследовали 172 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в одном (0,6%).

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