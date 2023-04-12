В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области

Охват тестирование на коронавирусную инфекцию за неделю составил от 186,8 до 207,4. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам прошедшей недели в Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом. О ситуации с COVID-19 по состоянию на 10 апреля 2023 года рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 71,8. Это что на 12,6% ниже, чем на неделе до этого. А вот превышение среднеобластных показателей заболеваемости зарегистрировано на территории 21 муниципальных районов.

Охват тестирование на коронавирусную инфекцию за неделю составил от 186,8 до 207,4. Жителям напоминают, чтобы коронавирус передается от человека к человеку при близком контакте, через микрокапли респираторных выделений при кашле и чихании, а также при контакте с поверхностями.

Для предотвращения заражения все еще рекомендуется использовать маски при посещении магазинов, лифтов, вокзалов, общественного транспорт и при уходе за больным. Эффективность использования маски повышается при сочетании с избеганием контактов, частым мытьем рук, дезинфекцией предметов.

Однако наиболее действенным средством профилактики новой коронавирусной инфекции сейчас является вакцинация.

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