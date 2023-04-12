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НовостиЗдоровье12 апреля 2023 4:40

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Самарской области

На прошедшей недели заболеваемость стала снижаться
Ирина СИНЕГУБОВА
Охват тестирование на коронавирусную инфекцию за неделю составил от 186,8 до 207,4.

Охват тестирование на коронавирусную инфекцию за неделю составил от 186,8 до 207,4.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам прошедшей недели в Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом. О ситуации с COVID-19 по состоянию на 10 апреля 2023 года рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 71,8. Это что на 12,6% ниже, чем на неделе до этого. А вот превышение среднеобластных показателей заболеваемости зарегистрировано на территории 21 муниципальных районов.

Охват тестирование на коронавирусную инфекцию за неделю составил от 186,8 до 207,4. Жителям напоминают, чтобы коронавирус передается от человека к человеку при близком контакте, через микрокапли респираторных выделений при кашле и чихании, а также при контакте с поверхностями.

Для предотвращения заражения все еще рекомендуется использовать маски при посещении магазинов, лифтов, вокзалов, общественного транспорт и при уходе за больным. Эффективность использования маски повышается при сочетании с избеганием контактов, частым мытьем рук, дезинфекцией предметов.

Однако наиболее действенным средством профилактики новой коронавирусной инфекции сейчас является вакцинация.

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