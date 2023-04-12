В Самаре продают легендарный Chevrolet Corvette 1981 года выпуска

Судя по фото, авто действительно находится в идеальном состоянии Фото: avito.ru

В Самаре выставили на продажу легендарный ретроавтомобиль – Chevrolet Corvette 1981 года выпуска. Необычное объявление появилось на сайте Avito 5 апреля 2023 года.

– Автомобиль полностью восстановлен оригинальными запчастями. Новая проводка и все соединения. Документы в полном порядке. При постановке на учет привлекался эксперт, – делится продавец.

Цена автомобиля - почти 9 млн. рублей Фото: avito.ru

Отмечается, что Chevrolet Corvette является участником и победителем многих выставок. Кроме того, классика находится в идеальном состоянии. Во всяком случае, внешне – об этом можно судить по опубликованным фото.

Продавец отмечает, что авто полностью восстановлено оригинальными запчастями. Фото: avito.ru

Отметим, что стоимость такого удовольствия немалая. Продавец намерен отдать автомобиль за 8 900 000 рублей.

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