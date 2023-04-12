В Самаре продают легендарный Chevrolet Corvette 1981 года выпуска

Судя по фото, авто действительно находится в идеальном состоянии
Фото: avito.ru
В Самаре выставили на продажу легендарный ретроавтомобиль – Chevrolet Corvette 1981 года выпуска. Необычное объявление появилось на сайте Avito 5 апреля 2023 года.
– Автомобиль полностью восстановлен оригинальными запчастями. Новая проводка и все соединения. Документы в полном порядке. При постановке на учет привлекался эксперт, – делится продавец.
Цена автомобиля - почти 9 млн. рублей
Фото: avito.ru
Отмечается, что Chevrolet Corvette является участником и победителем многих выставок. Кроме того, классика находится в идеальном состоянии. Во всяком случае, внешне – об этом можно судить по опубликованным фото.
Продавец отмечает, что авто полностью восстановлено оригинальными запчастями.
Фото: avito.ru
Отметим, что стоимость такого удовольствия немалая. Продавец намерен отдать автомобиль за 8 900 000 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.