В Самаре 9% мечтавших в детстве о космосе добились высоких руководящих должностей

Полететь в космос сейчас большая часть жителей мечтают до сих пор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, что 9% жителей Самары, которые мечтали в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей.

Судя по ответам самарцев, 68% мечтали о космосе с 5 до 10 лет, 10% – в 10-15 лет, и 2% – после 15 лет. Несостоявшихся космонавтов оказалось больше всего среди специалистов (42%), руководителей среднего звена (27%), рабочих (22%), менеджеров и руководителей высшего звена (9%).

Помимо космонавтов самарцы мечтали стать врачами (38%), учителями (34%), актерами (25%), певцами (23%), полицейскими (17%), военными (13%), художниками (11%) и др. Не у всех мечты сбылись, большинство респондентов работают в промышленности (14%), строительстве (9%), медицине и фармации (9%), в профессиях, связанных с транспортом (8%), ИТ (8%), бухгалтерии и финансах (7%) и др.

Однако полететь в космос сейчас большая часть жителей мечтают до сих пор. Если бы была такая возможность, согласились бы 73% респондентов.

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