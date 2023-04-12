В Самарской области подростки угнали чужой автомобиль и застряли в грязи

Молодые люди признались, что взяли авто, чтобы покататься Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе 42-летний владелец «Оки» пострадал от нерадивых подростков. Молодые люди угнали автомобиль и бросили его в поле. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла вечером 5 апреля 2023 года. Трое подростков, один из которых уже был судим за угон авто, заметили во дворе припаркованную «Оку» и решили покататься. Они подобрали ключи, соединили провода зажигания и завели авто, после чего уехали в соседнее село. Судя по всему, поездка лежала через поле – там машина увязла в грязи. Попытки вытолкать авто не увенчались успехом, и угонщики решили его бросить.

Угнанная «Ока» была обнаружена примерно в 8 км от места происшествия, неподалеку от села Бобровка. Ее вернули владельцу.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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