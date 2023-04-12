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НовостиОбщество12 апреля 2023 5:57

В Отрадном завершается ремонт поликлинических отделений городской больницы

Скоро специалисты завершат благоустройство прилегающей территории
Ирина СИНЕГУБОВА
В самой поликлинике усовершенствуют маршрутизацию. Фото: минздрав Самарской области

В самой поликлинике усовершенствуют маршрутизацию. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области завершается ремонт в отделениях Отрадненской городской больницы. Уже завершены работы на втором и третьем этажах детского отделения.

— Сейчас во взрослом отделении полностью заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю, а вот ремонт фасада и благоустройство территории еще продолжаются, — рассказали в минздраве Самарской области.

В ближайшее время вход в поликлинику оборудуют для маломобильных пациентов. Медтехнику установили пока только в обновленных помещениях первого этажа. Напомним, две городские поликлиники в Отрадном обновляются по нацпроекту «Здравоохранение». Капитальный ремонт начался осенью 2021 года.

Скоро специалисты завершат благоустройство прилегающей территории, а в самой поликлинике усовершенствуют маршрутизацию. Организационные процессы стараются отлаживать так, чтобы пациент мог в любое время связаться с контакт-центром и пройти консультацию специалиста.

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