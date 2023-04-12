В Самаре владелица фирм-однодневок продала полученные в банке коды доступа

Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Кировском районе Самары 34-летняя владелица фирм-однодневок продала коды доступа, полученные в банке. Она обвиняется в 10 эпизодах неправомерного оборота средств платежей.
— Безработная женщина открыла в банке расчетные счета. После этого за 10 тысяч рублей она передала на парковке торгового центра полученные коды доступа третьим лицам, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В ходе обыска сотрудники полиции нашли и изъяли документы, которые подтвердили противоправную деятельность. Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление.
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, оно направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
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