Изрезанное тело парня нашли в доме на ул. Суворова в Новокуйбышевске 11 апреля 2023

Следователи предполагают, что преступление совершил сосед погибшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 апреля 2023 года, в доме на улице Суворова в Новокуйбышевске нашли труп 24-летнего молодого человека. Он был убит — кто-то изрезал парня ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, труп со множественными колото-резаными ранами нашли на кухне жилого дома. Вскоре был задержан и предполагаемый убийца — 50-летний сосед парня. Мужчина рассказал, что накануне повздорил с молодым человеком. В пылу ссоры он схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Травмы оказались смертельными.

В отношении жителя Новокуйбышевска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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