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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:50

В Тольятти офицер Росгвардии поймал преступника во время прогулки с супругой

Подполковник полиции сразу обратил внимание на мужчину – его поведение казалось подозрительным
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Похититель пытался убежать, но скрыться ему не удалось

Похититель пытался убежать, но скрыться ему не удалось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти офицер Росгвардии предотвратил преступление во время своего отдыха. Мужчина задержал преступника, не дав ему совершить кражу. Информацию сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Эта история произошла в один из выходных дней. Подполковник полиции Алексей Минеев выходил с женой из торгового центра, когда заметил подозрительного мужчину. Тот стоял около велостоянки, на которой находилось два велосипеда: детский и подростковый. Оба не подходили незнакомцу по габаритам.

– Двигаясь в сторону своей машины, офицер Росгвардии продолжил незаметно наблюдать за действиями мужчины. Внезапно тот, подхватив подмышку подростковый велосипед, попытался с ним скрыться. Подполковник Минеев не растерялся и бросился в погоню, – рассказали в региональном УФСВНГ.

Подполковник Минеев не растерялся и бросился в погоню. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Подполковник Минеев не растерялся и бросился в погоню. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

После задержания Алексей передал 52-летнего вора экипажу вневедомственной охраны. Велосипед вернули хозяйке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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