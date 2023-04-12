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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:26

Вандалы разбили павильон со знаменитой «Копейкой» в сквере 50-летия АвтоВАЗа в Тольятти

Предположительно, удар был нанесен тяжелым предметом
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Из-за нападения неизвестных павильон остался без стекол. Фото: t.me/renc_nikolay

Из-за нападения неизвестных павильон остался без стекол. Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти вандалы устроили погром в сквере 50-летия АвтоВАЗа. Нападению неизвестных подвергся павильон, в котором выставлена знаменитая «Копейка». Информацию сообщили местные жители.

По словам тольяттинцев, дебоширы разбили в павильоне стекло. Вероятнее всего, по стеклянным стенам ударили тяжелым предметом. Горожане оказались шокированы поступком земляков.

Отметим, что в ситуацию уже вмешался глава Тольятти. Николай Ренц прокомментировал произошедшее.

– Почти 3,5 года все стояло, функционировало. И вот, нашелся какой-то никчемный человечишко с уязвленным самолюбием. Он заслуживает только презрения и наказания. Постараемся найти его, публично предъявим жителям, чтобы город знал своего «героя», – подчеркнул Николай Ренц.

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