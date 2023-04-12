Ток трамваям пока не отключат: ТТУ Самары начало погашать долг за энергию

Отключать ток трамваям и троллейбусам энергетики пока не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики решили не отключать на этой неделе электричество в МП «ТТУ» Самары, что могло бы привести к остановке трамваев и троллейбусов. Это связано с тем, что муниципальное предприятие уже выплатило часть долга за энергию и самостоятельно сократило своё потребление энергии.

- Трамвайно-троллейбусное управление письменно гарантировало погасить свои долги до конца апреля 2023 года. Оно уже перечислило более 13 млн рублей. Таким образом, была оплачена треть от общей суммы задолженности, - сообщили в пресс-службе «Самараэнерго».

Во вторник, 11 апреля 2023 года ТТУ частично само сократило потребление электроэнергии. Пояс затянули потуже для офисных и производственных помещений в депо на улице Чкалова, 91 и резервного оборудования. Так называемые, самоограничения – это распространенная практика, когда должник сам отключает от энергоснабжения то, что ему меньше нужно для работы, а в итоге ему проще расплатиться с уже накопленным долгом.

- У нас нет информации, почему ТТУ ранее своевременно не оплачивало потребление электроэнергии. Необходимые средства для этого были заложены в бюджет Самары. В подобных случаях, если МП не исполняют свои обязательства, причины, как правило, выясняют надзорные органы, - добавили энергетики.

В энергосбытовой компании отмечают, что надеются, что ТТУ исполнит своё обещание полностью погасить оставшийся долг (27 млн рублей). Иначе в мае над ним вновь может нависнуть угроза отключения электроэнергии.

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