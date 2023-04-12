В Самарской области алиментщик продал арестованный судебными приставами смартфон

Жителю Тольятти назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти алиментщик продал арестованный судебными приставами мобильный телефон. За это его привлекли к уголовной ответственности.

— Суд обязал мужчину выплачивать алименты своему 9-летнему сыну, однако отец отправлял деньги нерегулярно и в меньшем размере. Тогда был арестован его телефон марки SAMSUNG, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Смартфон хранился у владельца, который в надежде поправить свое материальное положение, через несколько дней продал его. Судебные приставы приехали к алиментщику проверить сохранность арестованного телефона и узнали о продаже.

За это мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. При этом житель Тольятти все равно обязан погасить задолженность по алиментам перед ребенком.

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