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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:10

Гавань и бассейны: стало известно, что появится на 2-й очереди набережной в Тольятти

Власти рассказали, какой будет 2-я очередь набережной в Тольятти
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Завершить строительство планируется в начале 2024 года.

Завершить строительство планируется в начале 2024 года.

Стало известно, что будет построено на 2-й очереди набережной в Тольятти. Информацию озвучили в министерстве строительства Самарской области.

– На двух уровнях береговой линии будут расположены променады, на склоне разместится масштабный ландшафтный парк. Зимой здесь будут оборудованы горки для катания на тюбингах, – пояснили в региональном Минстрое.

Помимо этого, власти намерены восстановить спортивную гавань, пирс речной станции и бассейн. Все объекты были построены еще в 1960-х годах. Также запланирована реконструкция парапетной стены основного променада набережной. Для удобства жителей будет обустроена парковка и установлены остановки.

Отметим, что работы по обновлению 2-й очереди сейчас находятся в активной стадии. В настоящий момент строители устраивают резервуар, водоотведение и ливневки, демонтируют железобетонные колонны и ведут засыпку плескательного бассейна.

Завершить строительство планируется в начале 2024 года.

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