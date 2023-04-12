Конференция «Управление маркетингом компании» пройдет в Самаре 24 апреля 2023 года

Гостей мероприятия ждет живое общение со спикерами — практиками и собственниками бизнеса, опытными профессионалами и лидерами рынка

В следующий понедельник, 24 апреля 2023 года, в офисном центре «Монте Роза» в Самаре состоится конференция «Управление маркетингом компании». Она будет полезна для руководителей и собственников бизнеса, маркетологов и для тех, кто интересуется этой сферой деятельности.

Программа мероприятия включает: живое общение со спикерами — практиками и собственниками бизнеса, опытными профессионалами и лидерами рынка; выставку маркетинговых решений; квиз и подарки; нетворкинг. Также гостей ждут фотозона с фотографом и контент-мейкером и кофе-брейк.

Конференция пройдет в конференц-зале офисного центра «Монте Роза» (Московское шоссе, 4к4). Начало в 11:00. Необходима предварительная регистрация. Сделать это можно на сайте проекта или по телефону +7 (937) 172-71-22 (Надежда). В настоящее время действует специальный промо-код (запросить можно в личном сообщении). По нему билет на мероприятие можно будет приобрести за 2900 рублей.

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ИП Долгова Е.В

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