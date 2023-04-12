В почтовые отделения Самары поступили марки ко Дню космонавтики

Также вышли конверты первого дня и штемпели специального гашения. Фото: правительство Самарской области

В Самаре появилась почтовая продукция, посвященная Дню космонавтики. Так, вышла почтовая марка, на которой изображена работа победителя всероссийского тематического конкурса рисунка для почтовой марки и художественного маркированного конверта.

— Тираж марки с космонавтом на фоне космического пространства составляет 324 тысячи, купить ее можно за 19 рублей. Также вышли конверты первого дня и штемпели специального гашения, — рассказали в правительстве Самарской области.

Конверты с изображением ракеты на фоне Земли и надписью «С Днем космонавтики!» можно купить в самарских почтовых отделениях. Тираж конверта – 700 тысяч экземпляров. Выпущенный к празднику штемпель специального гашения будет действовать только 12 апреля. В этот день самарцы могут поставить его оттиск в почтовом отделении 443010 в Доме Иванова.

Жителей также приглашают посетить филателистическую выставку в честь Дня космонавтики. Она работает в выставочном пространстве на втором этаже Дома Иванова. Ознакомиться с ней можно бесплатно со вторника по субботу.

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