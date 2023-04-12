На строительство «умной» спортплощадки в Ленинском районе Самары выделят почти 25 млн рублей

Спортивный зал будет располагаться в границах улиц Клинической и Чернореченской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на оказание услуг по строительству основания и благоустройству территории для создания модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Департамент градостроительства Самары. На необходимые услуги готовы выделить почти 25 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 24 688 000 рублей.

Спортивный зал будет располагаться в границах улиц Клинической и Чернореченской. Объявление было размещено 11 апреля, окончание подачи заявок запланировано на 19 апреля, а победитель будет определен после 21 апреля.

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