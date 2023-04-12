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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:57

В Самарской области водитель «Lada Granta» улетел в кювет и перевернулся на крышу

Водителя с места ДТП доставили в больницу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла в Борском районе

Авария произошла в Борском районе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 11 апреля 2023 года, в Борском районе произошла авария с участием отечественного автомобиля. «Lada Granta» улетела в кювет и опрокинулась. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 15:30 на автодороге «Борское-Таволжанка». 67-летний водитель ехал в сторону села Гвардейцы. На 6 километре дороги он не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель пострадал – его доставили в больницу. Отмечается, что за последний год он 16 нарушал ПДД. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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