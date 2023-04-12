Команда Тольяттиазота приняла участие в спартакиаде трудовых коллективов города

Заводчане показали на состязаниях слаженную командную работу / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти состоялась Х спартакиада трудовых коллективов города. Она прошла на базе спорткомплекса «Олимп» и стадиона «Торпедо». Участие в мероприятии приняли команды восьми крупнейших предприятий Автограда, в том числе ТОАЗа.

Программа спартакиады состояла из 11 видов состязаний. Команда химпредприятия, состоявшая из 40 сотрудников, показала свои навыки в футболе, шахматах, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, дартсе и семейных стартах. Заводчане взяли «золото» в мини-футболе, шахматах и стрельбе, а также «серебро» в настольном теннисе.

Показали тоазовцы хорошие результаты и в индивидуальном зачете: Анна Киселева и Юлия Филимонова заняли 1 и 3 места в стрельбе, Арина Новикова — второе в дартсе, Александр Киреев — второе в прыжках в длину с места. Всех призеров наградили дипломами управления физической культуры и спорта администрации Тольятти.

— Наши сотрудники регулярно принимают участие в городских и региональных соревнованиях, а также в корпоративных состязаниях. У нас трудятся как приверженцы ЗОЖ, так и мастера спорта международного класса. На спартакиаде заводчане достойно представили предприятие и продемонстрировали командную работу, — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

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