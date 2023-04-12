Volkswagen и Toyota столкнулись в Промышленном районе Самары 11 апреля 2023 года

Выяснилось, что водитель Toyota не уступила дорогу Volkswagen
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самаре во вторник, 11 апреля 2023 года. В Промышленном районе столкнулись две иномарки, пострадал человек.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 9:57 на улице Краснодонская. 47-летняя женщина-водитель Toyota Camry ехала в сторону улицы Свободы. Напротив дома №47 она начала поворачивать налево, но не уступила дорогу Volkswagen Passat, за рулем которого был 40-летний мужчина. В результате ДТП пострадал человек.
– Женщина-водитель Toyota была госпитализирована с места происшествия, – поделились в региональном ГУ МВД.
Отмечается, что за минувший год она 14 раз нарушала ПДД. Сейчас полицейские выясняют все причины произошедшего.
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