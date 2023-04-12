Внук конструктора Дмитрия Козлова рассказал самарским студентам о легендарной ракете Р-7

Познавательная лекция для учащихся педагогического колледжа прошла в преддверии Дня космонавтики / Фото: Единая Россия

В Самаре студенты узнали новые факты из жизни космической столицы. Им рассказали о легендарной ракете Р-7, созданной в Куйбышеве известными конструкторами Сергеем Королевым и Дмитрием Козловым. Познавательную лекцию для учащихся педагогического колледжа провел внук последнего — Дмитрий Квашин.

Так, студенты узнали, что Р-7 — первая межконтинентальная баллистическая ракета в мире. В дальнейшем на ее основе было создано целое семейство ракет-носителей. Также Дмитрий Квашин рассказал о самой массовой ракете-носителе в истории — «Союзе-У». Ее изготовили на самарском «Прогрессе» в 1984 году. В начале двухтысячных космический аппарат как памятник установили на проспекте Ленина в областной столице.

— Все это — история нашей страны, и мы — часть этой истории. Важно передать ребятам не только знания и воспоминания, но и это чувство сопричастности великим достижениям наших знаменитых соотечественников и земляков, — считает директор благотворительного фонда имени Дмитрия Козлова, член регионального совета проекта партии «Единая Россия» — «Крепкая семья» в Самарской области Дмитрий Квашин.

Школьникам и студентам предстоит узнать и другие факты из космической истории Самары. Познавательные лекции будут проводить на протяжении всего года. Также молодежи в рамках партпроекта будут рассказывать о знаменитых земляках и семейных династиях, с которых можно брать пример.

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