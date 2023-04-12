В Самарской области обеспечили безопасность электроэнергетических объектов в паводок

В паводковый период создана 421 аварийная бригада. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области сетевые организации приняли меры, чтобы повысить безопасность электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды. Об этом шла речь на заседании в правительстве региона.

— В этом году паводок начался на три недели раньше обычного времени. Первый пик пройден с минимальными потерями, хотя в этом году большое количество приусадебных участков и жилых домов находились в зоне подтопления, – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Сейчас наступает второй этап паводка. На реках Чагра и Сызранка уровни воды превысили опасные отметки. На сегодня уровень воды у Тольятти составляет 53,15 м, у Самары – 30,5 м. С учетом ранней климатической весны, сбросы воды начались на 2,5-3 недели раньше обычного, а пика они достигнут 14-20 апреля.

В паводковый период создана 421 аварийная бригада, а на территориях муниципалитетов есть запасы резервных источников электрической энергии (1092 шт.) и 6 резервных источников теплоснабжения.

Сетевые организации энергоснабжения перед началом паводка расчистили подъездные пути и территории подстанций, разработали схемы резервного электроснабжения, подготовили дренажные устройства и водоотводные канавы, обеспечили отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций.

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