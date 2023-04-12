Жители Самарской области смогут задать вопросы по выплате единого пособия и маткапитала

Самарцам расскажут, какие меры поддержки положены семьям с детьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 13 апреля 2023 года, в Самарской области состоится пресс-конференция, посвященная мерам поддержки семей с детьми. Информацию сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках мероприятия будет подниматься тема выплаты единого пособия и материнского капитала. Жители региона узнают, как будет организована работа Социального Фонда, как оформить выплаты по новой процедуре и на какие меры поддержки сегодня могут рассчитывать родители.

Ответы на эти и ряд других вопросов дадут ведущие спикеры. В их числе – управляющий региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Елена Кривошеева, ВРИО уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова, руководитель департамента организации соцзащиты населения министерства социально-демографической и семейной политики губернии Галина Андрианова и начальник управления установления социальных выплат областного отделения Фонда пенсионного и социального страхования Ольга Кочет.

Задать свои вопросы и посмотреть прямой эфир можно в группе «Самарская область» в соцсети «Вконтакте».

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