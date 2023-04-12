Теплоходы начнут ходить по-новому между Самарой и Рождествено с 13 апреля 2023 года

Теплоходы будут делать по семь рейсов в день Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре вновь изменят расписание движения теплоходов до села Рождествено. Суда начнут чаще заходить на Проран. Переправа заработает по новому графику в четверг, 13 апреля 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Теплоходы «Ом» по-прежнему будут курсировать между Самарой и Рождествено ежедневно. Они будут делать по семь рейсов. Отправление из Самары намечено на 6:45, 8:15 (Проран), 10:00, 14:00 (П), 16:00 (П), 18:00 и 20:00. В обратном направлении — в 6:00, 7:30 (П), 9:00 (П), 11:00, 15:00 (П), 17:00 (П) и 19:00.

Перевозчик предупреждает, что в случае изменения гидрометеорологической обстановки интервалы движения судов могут вновь скорректировать. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Напомним, с 14 апреля 2023 года по-новому начнет работать грузовая переправа Октябрьский спуск — Рождествено. Паром будет делать по три рейса в день.

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