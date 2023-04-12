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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:54

В Тольятти восстановят разбитый вандалами павильон в сквере 50-летия АвтоВАЗАа

Об этом сообщил глава города Николай Ренц
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Легендарная «Копейка» временно «переедет» в другое место. Фото: t.me/renc_nikolay

Легендарная «Копейка» временно «переедет» в другое место. Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти приведут в порядок павильон в сквере 50-летия АвтоВАЗа, который пострадал от нападения вандалов. Работы уже начались. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц.

– Вместо стекла, до начала восстановительных работ, сотрудники МБУ «Зеленстрой» устанавливают профлист. «Копейку» временно перевезут на базу клуба LADA History. Это необходимо для обеспечения сохранности выставочного автомобиля, – поделился глава Тольятти.

Работы в павильоне уже начались. Фото: t.me/renc_nikolay

Работы в павильоне уже начались. Фото: t.me/renc_nikolay

Напомним, информация об очередном акте вандализма появилась 12 апреля 2023 года. Жители Автограда сообщили, что неизвестные разбили стекло в павильоне, в котором была выставлена знаменитая «Копейка».

На ситуацию оперативно отреагировал Николай Ренц. Мэр Тольятти заверил, что «герои» будут найдены.

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