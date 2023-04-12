Дмитрий Азаров рассказал о поступлении 12 новых трамваев в Самару летом 2023 года

В Самаре обновят парк муниципального общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара получит 12 новых трамваев. Они должны прибыть в город летом 2023 года. Об этом во вторник, 11 апреля, в эфире местного телеканала сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, всего планируется приобрести 150 единиц техники. Часть — 12 трамваев и 50 автобусов — получит Самара. Закупку проведут на средства федерального гранта, который Самарская область получила за высокие достижения в региональном управлении.

Дмитрий Азаров отметил, что власти губернии также намерены направить дополнительные средства на реконструкцию трамвайных путей и тяговых подстанций в Самаре. Планируется выделить финансирование и на установку новых остановочных павильонов. Также есть планы по закупке новых межмуниципальных автобусов.

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