В Самарской области пенсионерка инвестировала мошеннику более 1,7 млн рублей

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области 65-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец и предложив дополнительный заработок путем инвестиций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заинтересовавшись предложением, пенсионерка получила инструкции от «специалиста» и выполнила все, что от нее требовалось В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион 768 тысяч рублей.

Собеседник перестал выходить на связь, спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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