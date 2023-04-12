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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:17

В Самарской области пенсионерка инвестировала мошеннику более 1,7 млн рублей

Женщина хотела получить легкий заработок
Ирина СИНЕГУБОВА
Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области 65-летняя местная жительница хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец и предложив дополнительный заработок путем инвестиций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заинтересовавшись предложением, пенсионерка получила инструкции от «специалиста» и выполнила все, что от нее требовалось В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 1 миллион 768 тысяч рублей.

Собеседник перестал выходить на связь, спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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