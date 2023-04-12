В Самарской области дачница выиграла в лотерею 1,5 миллиона рублей

Женщина выиграла в лотерею Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области смогла выиграть в моментальной лотерее 1,5 миллиона рублей. Женщина руководствовалась числами в конце билета.

По информации пресс-службы лотереи, дачница из Новокуйбышевска была давней поклонницей лотерейных билетов. Женщина поделилась, что купила билет, который оканчивается на 008. Сначала победительница подумала, что выиграла 250 тысяч рублей, но продавец попросил стереть все данные. Оказалось, выигрыш составил 1,5 миллиона.

Ранее пенсионерка работала в продуктовом магазине, а потом трудилась товароведом, завершив работу карьеру управляющей. Сейчас женщина вместе с мужем живут на дачу с вечны до осени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.