Самарцы признались, что до сих пор помнят своих первых наставников по работе

Лучше всего имена наставников помнят инженеры и дизайнеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, что помнят имена своих первых наставников по работе. Об этом заявили 83% горожан. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Самая хорошая память оказалась у дизайнеров и инженеров – имена наставников помнят 96% опрошенных. На втором месте оказались главбухи и программисты (90%), на третьем – врачи (88%). В число таких специалистов также попали HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы бухгалтеры и медсестры.

Правда, нашлись и забывчивые сотрудники. Так, меньше всех своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 60% из них), маркетологи (67%) и охранники (68%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.