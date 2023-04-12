Самарцы признались, что до сих пор помнят своих первых наставников по работе

Лучше всего имена наставников помнят инженеры и дизайнеры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самары рассказали, что помнят имена своих первых наставников по работе. Об этом заявили 83% горожан. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
Самая хорошая память оказалась у дизайнеров и инженеров – имена наставников помнят 96% опрошенных. На втором месте оказались главбухи и программисты (90%), на третьем – врачи (88%). В число таких специалистов также попали HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы бухгалтеры и медсестры.
Правда, нашлись и забывчивые сотрудники. Так, меньше всех своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 60% из них), маркетологи (67%) и охранники (68%).
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