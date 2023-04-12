Мэр Жигулевска прокомментировал ситуацию с многочасовой пробкой на ГЭС

Сейчас депутаты готовят обращение об ограничении движения большегрузов днем. Фото: скриншот видео

Жители Самарской области пожаловались на огромные пробки на Жигулевской ГЭС, в которых пришлось стоять по несколько часов. Ситуацию прокомментировал глава города Илья Сухих.

Как выяснилось, пробки были связаны со строительством трассы М-5 «Урал» в районе села Александровка, там производился карточный ремонт дорожного полотна. Было организовано реверсивное движение.

— Дорога узкая, поток автомобилей большой. Это и сковало движение. Сейчас все отремонтировано, и проезд свободен. Впереди нас ждет ремонт ж/д переезда на том же участке трассы, будем держать ситуацию на контроле, чтобы проблем не возникало, — написал Илья Сухих на своей странице во Вконтакте.

По его словам, сейчас жигулевские и тольяттинские депутаты готовят обращение об ограничении движения большегрузов днем. Ожидается, что введение ограничения для грузового транспорта минимизирует пробки.

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